El desarrollo de GNL ya tiene aval por amplia mayoría en la Legislatura

Es la ley 3566 con 27 votos afirmativos y 8 negativos.

En la madrugada de hoy, la Legislatura de Neuquén aprobó por amplia mayoría la ley 3566, que ratifica el convenio vinculado al desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). Se trata de una iniciativa estratégica para incrementar la producción de gas neuquino y fortalecer el rol de la provincia en el futuro energético del país.

La norma fue sancionada en general con 27 votos afirmativos y 8 negativos. La votación reflejó un amplio acompañamiento legislativo integrado por Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN y otros bloques aliados al oficialismo.

El convenio aprobado establece condiciones para el desarrollo de las áreas Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva, con el objetivo de aumentar la producción de gas que será transportado hasta la costa rionegrina para su procesamiento y posterior exportación en forma de GNL hacia mercados internacionales.

La diputada provincial Yamila Hermosilla destacó la importancia histórica de esta sanción y puso en valor la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de impulsar un proyecto que busca transformar los recursos neuquinos en trabajo, inversión y desarrollo para la provincia.

Durante su intervención en el recinto, Hermosilla dijo que “vengo a este recinto con un mandato claro, el mandato de las empresas de Cutral Co y Plaza Huincul que acompañan firmemente este proyecto; el mandato del intendente de Plaza Huincul, de sus concejales, de las pymes, los comerciantes, los gremios, los trabajadores y de 57 localidades de la provincia que entienden que el GNL es una oportunidad histórica para Neuquén. Este no es solamente un proyecto energético, es una decisión de futuro, de desarrollo y de defensa del trabajo neuquino”.

La legisladora remarcó que el GNL permitirá consolidar nuevas inversiones, fortalecer a las empresas locales, generar empleo y abrir una nueva etapa para la producción hidrocarburífera de la provincia.

“Neuquén tiene el gas, tiene la historia, tiene la capacidad productiva y tiene a su gente preparada para ser protagonista. Lo que estamos haciendo hoy es acompañar una decisión estratégica de nuestro gobernador Rolando Figueroa, que nuestros recursos no sólo salgan de nuestra tierra, sino que vuelvan en obras, empleo, becas, oportunidades y crecimiento para cada Neuquina y Neuquino”, sostuvo Hermosilla.

Desde el oficialismo se destacó además el respaldo que el proyecto recibió por parte de intendentes, concejales, empresas, pymes, cámaras de comercio, gremios y vecinos de distintas localidades, que ven en el GNL una oportunidad concreta para ampliar la matriz productiva y proyectar a Neuquén hacia el mundo.

La sanción de la ley 3566 marca un momento histórico para la provincia y ratifica el rumbo planteado por el gobernador Rolando Figueroa, ordenar Neuquén, defender sus recursos y convertir el desarrollo energético en más trabajo, más inversión y más oportunidades para los neuquinos.