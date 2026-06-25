Convocan a bailarines de toda la provincia para una presentación en el estadio Ruca Che

Esta semana se lanzó oficialmente Pulso Neuquino–Territorio que Baila, una propuesta que reunirá a cientos de bailarinas y bailarines de distintas localidades de la provincia en un gran espectáculo colectivo que se desarrollará el 4 de julio en el Estadio Ruca Che.
La iniciativa busca, además, generar un escenario de gran escala para visibilizar la diversidad y riqueza de las expresiones de danza neuquinas.La convocatoria para artistas permanece abierta hasta el 30 de junio a través del link forms.gle/9eVvCpdmVmtKCRsNA
Se invita a institutos, estudios, academias, escuelas, agrupaciones, ballets de danza y comedia musical de toda la provincia a sumarse a este gran evento.
Pueden participar de cualquier género por lo que están convocados todos los integrantes de las múltiples agrupaciones de danzas de Cutral Co y Plaza Huincul.