Zapala será sede del Pre Cosquín 2027 en septiembre

Los días 12 y 13 de septiembre en el Cine Teatro Municipal.

La ciudad de Zapala volverá a ser sede del certamen clasificatorio del folklore nacional. Desde la Secretaría de Cultura se confirmó la realización del Pre Cosquín 2027, que tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre en el Cine Teatro Municipal.

El evento reunirá a artistas locales y de distintas localidades de la región, quienes competirán en las diferentes disciplinas del folklore con el objetivo de obtener un lugar en el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en la provincia de Córdoba.

El Pre Cosquín es una de las instancias más importantes del país para músicos, cantantes, bailarines y agrupaciones folklóricas, ya que funciona como puerta de acceso al tradicional festival cordobés.