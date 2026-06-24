Reinauguraron el salón de usos múltiples para trabajadores del EPAS en Neuquén

Las mejoras fueron sobre el tendido eléctrico, cocina nuea, muebles de cocina, entre otras.

Se reinauguró el salón de usos múltiples para los trabajadores de la empresa estatal EPAS en Neuquén. Se concretaron mejoras y refacciones porque presentaba serias falencias.

El gobernador participó de la reinauguración de un espacio de encuentro para los agentes que se desempeñan en la empresa provincial y destacó el rol de las empresas públicas que se desempeñan con eficiencia.

El SUM había quedado cerrado desde diciembre de 2024, cuando distintas deficiencias obligaron a suspender su funcionamiento.

El gobernador agradeció la presencia de los trabajadores del EPAS “que son compañeros de trabajo”, para poder “explicar qué momento estamos viviendo los neuquinos y qué momento estamos viviendo en la sociedad”, porque, aseguró, “la sociedad está atenta a todo lo que sucede en el Estado, mira, juzga, valora, critica, y nos interpela permanentemente, y está muy bien que sea así”.

En este sentido, señaló que en la provincia del Neuquén existe una forma de gestionar el Estado que permite contar con empresas públicas de gas y petróleo, de agua, de energía, un banco con mayoría estatal, una caja de jubilaciones estatal, entre otras instituciones. “Es una forma de vida que nosotros hemos sabido construir”, dijo y destacó: “creo en las empresas públicas, pero creo en las empresas públicas eficientes”.

“Tenemos la decisión política de invertir en mejorar la gestión del agua y estamos tomando decisiones importantes, con 18 obras en marcha, nunca antes se vio esto”, dijo. Entre esas obras, se cuenta por ejemplo la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Zapala; obras para reutilización de agua y la provisión de agua en diversas localidades, entre otras inversiones.

Subrayó que “para poder hacer y realizar todas estas obras, tenemos que tener un Estado mucho más óptimo, pero con una forma de vida que hemos elegido nosotros”. Y para esto fue necesario también “corregir algunas cosas, como, por ejemplo, el cobro a las petroleras por el agua”.

Destacó, además, las gestiones con cada municipio a través del pacto de gobernanza para poder adecuar las tarifas del agua y así poder ejecutar “la inversión de infraestructura necesaria. Eso es lo que estamos llevando adelante con cada uno de los municipios, y nos permitió avanzar de otra manera”.

Por su parte, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori destacó que la recuperación del SUM fue posible en base a “tres ejes de trabajo que venimos desarrollando en el EPAS”. Uno de esos ejes son las inversiones: “se vienen desarrollando las inversiones más importantes de la historia en agua y saneamiento, consolidándolo con 18 obras de infraestructura de saneamiento global”, dijo.

Otro eje es el personal: “Valorizar y jerarquizar el personal”, y, por último, la percepción de calidad de servicio: “Si los ciudadanos no perciben buena calidad de servicio, podemos invertir un montón, el personal puede estar muy bien, pero todos trabajamos para que la sociedad lo vea mejor”.

Emilio Molina, presidente del EPAS, agradeció al gobernador y a los funcionarios “que siempre nos acompañan en todas las gestiones”. También destacó la tarea de “Servicios Generales, que son los que se pusieron a cargo la reconstrucción de este de este SUM, para todos los empleados del EPAS”.

Las obras

El trabajo incluyó todo el tendido eléctrico, que presentaba cortocircuitos y sobrecargas en algunas fases, y fue completamente renovado, incluyendo la iluminación interna y externa. Una vez resuelto ese riesgo, se abordó cada rincón del salón: tableros externos de iluminación; cocina nueva, con reparación de calefactores; muebles de cocina nuevos, bajo mesada; piso de cocina renovado; parrillas nuevas; automatización del suministro de agua; nueva conexión de agua y cloacas y mejoras en el parquizado.