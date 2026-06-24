Reinauguración de la sede central de la Liga de Fútbol del Neuquén

Las obras se realizaron gracias a los aportes del programa fortalecimiento a clubes

La Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) presentó oficialmente las obras de remodelación de su sede central, un espacio que busca representar el crecimiento y la identidad de la institución.

La obra se concretó a través del programa de fortalecimiento a los clubes impulsado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén. El evento contó con la participación de autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Rolando Figueroa, la ministra Josefina Codermatz y la secretaria de Deportes, Marita Villone.

También asistieron representantes municipales y dirigentes de diversas entidades deportivas de la región. Entre los presentes, se destacó la asistencia del presidente del Club Alianza, Fabián Vega, y del secretario de la institución, Agustín Aciar, quienes formaron parte de la comitiva de presidentes y colaboradores que acompañaron la jornada.

Durante el acto se realizaron reconocimientos a árbitros, deportistas y personas vinculadas a la historia de la liga. Con estas nuevas instalaciones, la institución busca consolidar su posición en el ámbito deportivo de la Patagonia y renovar el compromiso de trabajo con sus clubes integrantes.