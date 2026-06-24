Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas más intensas llegarán a los 70 kilómetros del sector sudoeste.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con un marcado descenso de las marcas térmicas mínimas hacia la noche.

La temperatura máxima esperada es de 14° Centígrados y la mínima de 5° bajo cero hacia la noche.

El viento se presentará del sudoeste a 46 kilómetros con ráfagas de 70 kilómetros en el día; para la noche, rotará al cuadrante oeste a 42 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.

Mientras que el cielo estará mayormente despejado en el día y durante la noche.

Para el jueves la máxima se espera en los 11° Centígrados y la mínima en 0°.