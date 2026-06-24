Plaza Huincul mantiene su agenda deportiva para el fin de semana

La propuesta es fútbol y MTB en la ciudad

El director de deportes de Plaza Huincul, Gustavo Ciucci, confirmó la continuidad de las actividades programadas para este fin de semana, con foco en el fútbol y el ciclismo de montaña.

El sábado se desarrollará una nueva jornada del torneo recreativo de fútbol infantil en las instalaciones del Inclusivo. La actividad abarca categorías desde la 2014 hasta la 2021, con la participación de clubes locales como Alianza, Potrero, Extremo y Dorados, además de equipos de Picún Leufú y Añelo. Los encuentros se disputan entre las 11:00 y las 17:00 horas.

En simultáneo, se jugará la segunda fecha del torneo relámpago de fútbol femenino destinado a la categoría de mayores de 35 años.

El domingo 28 de junio se llevará a cabo la competencia de MTB denominada “Carrera de los Gigantes”. El evento iniciará a las 11:00 horas desde la Dirección de Turismo, con un recorrido que incluye la zona de la torre, campo traviesa y sectores cercanos a la Laguna Colorada.

La competencia cuenta con dos modalidades:

Promocional: 25 kilómetros (una vuelta al circuito).

25 kilómetros (una vuelta al circuito). Competitiva: 50 kilómetros (dos vueltas al circuito).

Tras la largada de los adultos, se realizará una carrera recreativa para niños.

El cierre de inscripciones para la carrera de MTB se extendió hasta el viernes a las 10:00 horas para garantizar la gestión de los seguros. Los interesados pueden inscribirse a través de los enlaces en las redes sociales de la Dirección de Deportes, de forma presencial en la oficina del área o mediante el número corporativo 299 5354622.

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