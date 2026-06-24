Pérfora ya tiene rival en la Liga Federal de Básquet

El primer partido se juega el domingo 28 de junio

El equipo de Plaza Huincul se enfrentará a All Boys de Santa Rosa, provincia de Rio Negro. El Verde tendrá ventaja deportiva definiendo la serie como local en cada ronda que le toque jugar. El primer partido se juega el próximo domingo 28 de junio.

Los dirigidos por Fernando Claris, llegan luego de vencer a Petrolero Argentino en el clásico de la ciudad por 2 a 0. Ahora el desafío se traslada hasta la provincia vecina buscando dejar a Plaza Huincul lo más arriba posible.

El resto de equipos de Neuquén se dividen de la siguiente manera. Pacífico se enfrenta a Belgrano de San Nicolás, Independiente a Regatas, también de San Nicolás y Centro Español juega frente a Ferro de General Pico.