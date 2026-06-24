Ley Olimpia: capacitaron a policías sobre las denuncias por violencia digital en Huincul

Fue a través de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Plaza Huincul.

Desde la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad que depende del municipio de Plaza Huincul se informó que se llevó adelante una capacitación destinada al personal policial sobre la Ley Olimpia.

Fueron abordadas las distintas formas de violencia digital, con el objetivo de brindar herramientas para el abordaje, la recepción de denuncias y el acompañamiento de personas que atraviesan este tipo de situaciones.

Las jornadas de capacitación se desarrollaron los días 16, 17 y 18 de junio y estuvieron orientadas a fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones involucradas en la prevención, atención y acceso a la justicia frente a las violencias ejercidas en entornos digitales.

¿Qué es la ley Olimpia?

La Ley Olimpia es una normativa relativamente reciente que reconoce y sanciona la violencia digital como una modalidad de violencia de género.

Entre otras situaciones, contempla prácticas como la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso, el hostigamiento y diversas agresiones cometidas mediante plataformas y medios digitales.

Su finalidad es garantizar herramientas de prevención, protección y acceso a la justicia para las personas afectadas.

Desde la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, su titular, Soledad De la Cruz, destacó la importancia de generar estos espacios de formación destinados al personal policial, considerando que muchas veces las víctimas encuentran dificultades al momento de realizar una denuncia debido a la falta de conocimiento sobre las herramientas legales existentes.

En este contexto, las jornadas permitieron fortalecer criterios de actuación y brindar herramientas para la correcta recepción de denuncias, además de abordar los recursos contemplados en el Código Penal para intervenir ante situaciones de violencia digital.

Asimismo, durante las jornadas se informó sobre el proyecto de Ley Belén, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, una iniciativa que busca ampliar las herramientas de protección y respuesta frente a las violencias digitales.

Si bien la Ley Olimpia fue impulsada principalmente para proteger a mujeres y diversidades, en función de que las estadísticas indican que una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia digital, se recordó que los varones que sean víctimas de estas conductas también pueden realizar las denuncias correspondientes y acceder a los mecanismos de protección previstos por la legislación vigente.

La capacitación reafirmó la importancia del trabajo interinstitucional e interdisciplinario para acompañar a quienes padecen violencia digital, promoviendo una respuesta integral que involucre a organismos del Estado, fuerzas de seguridad y equipos especializados en la atención de las víctimas.