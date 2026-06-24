Dictarán la carrera de Acompañamiento Terapéutico en Plaza Huincul

Se firmó un acuerdo entre la UTN - FRN y el municipio.

Se firmó un convenio de colaboración para el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, una nueva propuesta académica que amplía la oferta formativa disponible para la comunidad.

El acuerdo fue entre el municipio de Plaza Huincul y la Facultad Regional Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRN).

A través de este acuerdo, la municipalidad continúa fortaleciendo las oportunidades de formación y capacitación para los vecinos y vecinas de la ciudad, incorporando una nueva carrera universitaria a la cartilla de propuestas educativas que impulsa la Subsecretaría de Capacitación.

Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico que tendrá una duración de dos años y se desarrollará bajo una modalidad presencial y virtual sincrónica, con un cupo máximo de 70 estudiantes.

De la firma del convenio participaron el intendente municipal, Claudio Larraza; el decano de la UTN-FRN, Pablo Liscovksy, la decana electa Patricia González; y la subsecretaria de Capacitación de la municipalidad de Plaza Huincul, Soledad Almendra.

Inscripciones

Las inscripciones están abiertas desde el 23 de junio hasta el 3 de agosto de 2026 y deberán realizarse a través de la página web de la Facultad Regional Neuquén de la UTN: https://www.frn.utn.edu.ar/

Además, los aspirantes deberán enviar un correo electrónico a preinscripcion@frn.utn.edu.ar, consignando sus datos personales (apellido y nombre completos) y adjuntando la siguiente documentación escaneada en formato PDF:

-Fotocopia legalizada por juez de Paz o escribano público del título secundario.

-Fotocopia legalizada por juez de Paz o escribano público del Documento Nacional de Identidad (frente y dorso).

-En caso de encontrarse ejerciendo como acompañante terapéutico, certificación emitida por el equipo terapéutico al que pertenece.

Requisitos

Para acceder a la carrera será requisito contar con estudios secundarios completos.

Criterios de admisión

Debido a que la carrera cuenta con un cupo limitado de 70 ingresantes, el orden de admisión se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

Tendrán prioridad los aspirantes con domicilio en la ciudad de Plaza Huincul y una antigüedad mínima de residencia de un año, acreditada mediante DNI.

En caso de superarse el cupo disponible, tendrán prioridad quienes posean certificaciones previas en Acompañamiento Terapéutico y necesiten adecuar su formación a la Reglamentación Provincial N.º 3.147, que regula el ejercicio de la actividad. Para ello deberán presentar el aval correspondiente emitido por el equipo interdisciplinario en el que se desempeñan.

Finalmente, serán considerados los aspirantes que no cumplan con los requisitos establecidos en los puntos anteriores.

Inicio de clases

El cursado dará inicio el 10 de agosto de 2026. Las clases presenciales se desarrollarán en la sede de la subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul, ubicada en Avenida del Libertador Nº 517, barrio Central.