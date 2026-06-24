Corte programado de energía podría afectar el suministro de agua en la Comarca

Para este jueves 25 de junio

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que este jueves 25 de junio podría registrarse una afectación en el servicio de agua potable en distintas localidades de la Comarca, debido a un corte de energía programado por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Según se indicó, la interrupción del suministro eléctrico se llevará a cabo entre las 10 y las 16 horas, lo que impactará en el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.

Desde el organismo explicaron que, una vez restablecida la energía eléctrica, el servicio comenzará a normalizarse de manera paulatina en cada sector afectado.