Auca Mahuida: dispusieron el monitoreo del volcán neuquino

Está situado a unos 40 kilómetros de Rincón de los Sauces.

Después de confirmarse que existe actividad de “escasas proporciones en las inmediaciones del volcán Auca Mahuida”, el gobierno provincial dispuso una serie de medidas preventivas.

Se indicó que el macizo se encuentra a unos 40 kilómetros de Rincón de los Sauces. Provincia dispuso una serie de medida sinmediatas para resguardar la seguridad y el ambiente. Además, informaron que desde el domingo hasta la fecha no se han detectado variaciones.

En este contexto se resolvió realizar una telemetría constante en el único punto de origen, que tiene irradiación de calor con una dimensión de dos metros de ancho por cuatro de largo.

Se dispuso un perímetro de seguridad con un retén preventivo, que será coordinado por el área de Protección Civil de la provincia y Defensa Civil del municipio de Rincón de los Sauces, para evitar la circulación de particulares, en un radio de 2 kilómetros.

Se iniciarán consultas con especialistas para determinar antecedentes y posibles orígenes de la actividad.

El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) realizará un monitoreo de la actividad sísmica del sitio.

La ubicación no será difundida a los fines de resguardar la seguridad de las personas y preservar el lugar para su correcto estudio. Cabe mencionar que, por las características de la actividad, no hay riesgo de afectación a poblaciones cercanas, ni a yacimientos.