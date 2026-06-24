Añelo: un trabajador petrolero sufrió un ACV y fue evacuado en helicóptero

En el sector del yacimiento Bajo el Toro

Un importante operativo sanitario se desplegó este martes en el sector del yacimiento Bajo el Toro, sobre la Ruta Provincial N°5, cuando un trabajador de la industria petrolera sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras se encontraba en zona de actividad operativa.

El hecho ocurrió en un tramo estratégico que conecta las localidades de Añelo y Rincón de los Sauces, lo que motivó la intervención inmediata de equipos de emergencia y seguridad.

Ante la urgencia del cuadro, se activó un protocolo de evacuación aeromédica y el operario fue trasladado en helicóptero sanitario, que aterrizó directamente sobre la traza de la ruta para concretar el rescate. Esta maniobra obligó a interrumpir parcialmente el tránsito durante algunos momentos.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa confirmaron que el trabajador fue asistido a tiempo y se encuentra fuera de peligro, lo que llevó tranquilidad a sus compañeros y al entorno laboral.

El episodio vuelve a poner en evidencia la relevancia de contar con sistemas de respuesta rápida en zonas de producción hidrocarburífera alejadas, donde la evacuación aérea se convierte en una herramienta clave para salvar vidas ante emergencias médicas graves como un ACV.