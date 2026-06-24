Abrieron las inscripciones para terminar la escuela primaria en la EPJA N°12

Para terminar la escuela primaria en la EPJA N°12

La Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos N°12 informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 destinadas a personas mayores de 14 años que deseen comenzar o finalizar sus estudios primarios.

Las clases se desarrollan en diferentes turnos y sedes, brindando mayores posibilidades de cursada para los estudiantes. Las opciones disponibles son turno mañana en la sede Centenario, turno tarde en la biblioteca J.uan Benigar y turno vespertino en EPJA12.

Además, se indicó que los interesados deberán presentar fotocopia de DNI y acta de nacimiento al momento de la inscripción.

La escuela funciona de 18:30 a 22:00 horas y se encuentra ubicada en Avenida San Martín Nº593 de Plaza Huincul.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (299) 402-7277 o (299) 4963287.