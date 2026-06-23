Comenzará el juicio por el femicidio de Mabel López, vecina de Cutral Co

Durante cuatro días la fiscalía intentará probar que su pareja provocó un vuelco para matarla

En la ciudad de Zapala y por cuatro días se desarrollará el juicio por jurados por la muerte de Mabel López, madre de dos hijos y comerciante de Cutral Co.

En noviembre de 2025, Mabel viajó con su pareja, Alcides Reyes, a Moquehue para realizar tareas de albañilería ya que se dedicaba a ese rubro, a la construcción. Hasta ese momento, Reyes había tenido actitudes posesivas, de violencia psicológica pero nunca le había pegado.

De acuerdo con la formulación de cargos, los hechos se originaron el día 8 de noviembre, en Moquehue, donde la pareja y dos trabajadores se encontraban alojados en una cabaña mientras realizaban tareas de albañilería. Esa noche, tras ingerir alcohol, Reyes agredió físicamente a la mujer, golpeándola en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

Ella huyó de la cabaña, caminó varios kilómetros y consiguió comunicarse con su hermano. Lo último que le dijo fue, andá a mi casa y quedate con los nenes. Reyes la encontró, la obligó a subir a la camioneta y luego generó el vuelco con clara intención de matarla.

Según la acusación de la fiscalía, el domingo 9 de noviembre por la mañana el imputado obligó a descender a los otros dos ocupantes de la camioneta en la que viajaban y, acto seguido, aceleró el vehículo hacia un barranco, provocando que la mujer cayera al vacío dentro del rodado sin el cinturón de seguridad. La víctima resultó gravemente herida y murió mientras era trasladada al hospital de Zapala.

Su hermano, Carlos, informó que este próximo lunes 29 de junio se iniciará el juicio por jurados. Reyes enfrenta cargos de homicidio agravado pero será complejo demostrar que provocó el accidente para matarla porque él también iba en el auto. La fiscalía no tiene dudas de la intención homicida.