Psicólogos Sociales de Neuquén realizarán su primer congreso provincial en Cutral Co

Con la participación del licenciado Diego Cáceres, psicólogo social de Buenos Aires y conferencista internacional

El Movimiento Provincial de Psicólogos Sociales del Neuquén anunció la realización del 1.er Congreso de Psicólogos Sociales de la Provincia del Neuquén, que tendrá lugar el próximo 27 de junio en la ciudad de Cutral Co.

Según informaron desde la entidad, el encuentro reunirá a profesionales de la Psicología Social, estudiantes y referentes comunitarios de distintas localidades de la provincia, en una jornada orientada al intercambio de experiencias, la reflexión y la construcción colectiva en torno a la salud mental, la intervención comunitaria y el rol de la Psicología Social.

El congreso contará además con la participación del licenciado Diego Cáceres, psicólogo social de Buenos Aires y conferencista internacional, quien abordará temáticas vinculadas a la Psicología Social en el deporte, las adicciones y la prevención y asistencia.

Las personas interesadas en obtener mayor información o coordinar entrevistas podrán comunicarse a través del correo: psicologossociales.ccph@gmail.com.