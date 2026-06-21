Plaza Huincul conmemoró los 30 años de la Pueblada

Durante el encuentro se presentó un libro y un documental

La Municipalidad de Plaza Huincul realizó una jornada conmemorativa por el 30° aniversario de la Pueblada de Plaza Huincul y Cutral Co, uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia de la comarca.

Durante el encuentro se presentó el libro “Pueblada: dignidad, valores, trabajo, lucha”, de Víctor Troncoso, y se proyectó el documental “Pueblada: 30 años”, realizado por los comunicadores Claudio Burgos y Jorge Giménez.

La actividad contó con la participación del intendente Claudio Larraza, autoridades municipales y provinciales, representantes de instituciones y vecinos de la comunidad.

Además, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul y la Legislatura de Neuquén entregaron declaraciones de interés en reconocimiento al valor histórico y testimonial de ambas producciones.

La propuesta buscó recordar y reflexionar sobre los hechos ocurridos en 1996, que se convirtieron en un símbolo de la lucha y la participación ciudadana en la comarca petrolera.