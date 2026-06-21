Lanzan la Misión Domuyo para acercar la tecnología espacial a estudiantes neuquinos

Una propuesta destinada a estudiantes de escuelas secundarias técnicas

La Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), el ministerio de Educación y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) lanzaron la Misión Domuyo, una propuesta destinada a estudiantes de escuelas secundarias técnicas que busca acercarlos al mundo de la ciencia y la tecnología espacial.

La iniciativa, impulsada por el equipo Pehuensat de la UNCo, propone el diseño y construcción de CanSat y cohetes de agua capaces de realizar mediciones y registrar variables ambientales, permitiendo aplicar conocimientos de física, electrónica, programación, robótica y mecánica.

Durante los próximos meses, los equipos recibirán acompañamiento técnico y participarán de instancias de selección institucional y regional. La etapa final se desarrollará el 16 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, en el marco del 3° Encuentro Provincial de Tecnología Espacial.

Desde ANIDE destacaron que la propuesta apunta a fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas de las nuevas generaciones, promoviendo el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos con desafíos reales.