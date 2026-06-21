Huincul: abren las inscripciones para un taller gratuito de autogestión de impuestos

Para jóvenes, adultos, emprendedores y trabajadores independientes

La EPJA N° 12 de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el “Taller de Autogestión de Impuestos”, una propuesta gratuita destinada a jóvenes, adultos, emprendedores, trabajadores independientes y público en general interesados en aprender a administrar sus obligaciones tributarias de manera autónoma.

La capacitación tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para que los participantes puedan realizar trámites vinculados al Monotributo sin depender de terceros. Entre los contenidos previstos se encuentran la obtención de CUIT y Clave Fiscal, inscripción al Monotributo, categorías y recategorización, facturación electrónica, generación y pago de VEP, altas y bajas, además de los derechos y obligaciones del contribuyente.

El taller se desarrollará en la EPJA N° 12, ubicada en Avenida San Martín 593 de Plaza Huincul. Las personas interesadas podrán acercarse a la institución para realizar consultas e inscripciones.