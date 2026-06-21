Este domingo habrá Día del Padre con frío en Cutral Co y Plaza Huincul

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó para este domingo 21 de junio, jornada en la que se celebrará el Día del Padre, condiciones de tiempo inestable en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, con probabilidad de lluvias y bajas temperaturas.

De acuerdo al pronóstico oficial, la temperatura mínima será de -5 °C durante la noche, mientras que la máxima alcanzará los 9 °C por la tarde.

En cuanto al viento, durante el día soplará a velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 41 kilómetros por hora. Hacia la noche, la intensidad disminuirá a 25 kilómetros por hora, aunque persistirán ráfagas de hasta 37 kilómetros por hora.

Por otra parte, la Luna estará en fase de Cuarto Creciente y transitará por el signo de Virgo, en una jornada marcada además por el solsticio de invierno.