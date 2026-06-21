Cutral Co revivirá por televisión la inauguración del monumento a Lionel Messi

La retransmisión podrá verse este domingo en el programa televisivo “La Peña de Morfi”

La Municipalidad de Cutral Co anunció una emisión especial para revivir la inauguración del monumento dedicado a Lionel Messi, uno de los eventos más convocantes y emotivos de la ciudad.

La retransmisión podrá verse este domingo 21 de junio, de 15:30 a 16:30, en el programa televisivo “La Peña de Morfi”, emitido por Telefe.

Durante la emisión se mostrarán imágenes de la inauguración del monumento, ubicado en Cutral Co, que rinde homenaje al capitán de la Selección Argentina campeona del mundo. Además, habrá una entrevista al intendente Ramón Rioseco, quien brindará detalles sobre el significado de la obra y el impacto turístico y cultural que generó en la comarca petrolera.