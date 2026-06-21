Cutral Co realizará una nueva campaña gratuita de esterilización en barrio Pampa

En la sede barrial ubicada en Tucumán y Santa Teresita

Cutral Co, a través de la dirección de Zoonosis, llevará adelante una nueva jornada de castración gratuita para perros y gatos en el barrio Pampa, mediante el funcionamiento del quirófano móvil.

La actividad se desarrollará en la sede barrial ubicada en Tucumán y Santa Teresita, donde vecinos y vecinas podrán acceder al servicio de esterilización para sus mascotas. Desde la organización informaron que los turnos para la semana serán entregados de manera presencial el lunes 22 de junio a partir de las 8:30 horas.

Además de las intervenciones quirúrgicas, durante la campaña también se colocarán vacunas antirrábicas y se entregarán dosis antiparasitarias, con el objetivo de fortalecer el cuidado y la salud animal en la comunidad.