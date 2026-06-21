Cutral Co: hallaron sin vida a un hombre en su domicilio

En barrio Progreso

Un hombre de casi 70 años fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda ubicada sobre calle Independencia, en el barrio Progreso de la ciudad de Cutral Co, durante la noche del sábado.

El hallazgo se produjo alrededor de las 23 horas, cuando personal policial acudió al lugar tras un aviso. Según las primeras informaciones, el hombre se habría descompensado dentro del domicilio y fue encontrado sin signos vitales.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, en principio se trataría de una muerte por causas naturales, aunque las actuaciones judiciales continúan para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.