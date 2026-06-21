Avanza la remodelación de la Central 17 de bomberos voluntarios de Plaza Huincul

Con el objetivo de optimizar los espacios de trabajo y mejorar la atención a la comunidad.

La Central 17 de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul se encuentra desde fines de mayo en un proceso de remodelación y puesta en valor de sus instalaciones, con el objetivo de optimizar los espacios de trabajo y mejorar la atención a la comunidad.

Las obras contemplan una intervención integral en distintos sectores del edificio. En esta primera etapa, se llevaron adelante tareas de remodelación interna en áreas clave como la Jefatura, la Secretaría y Ayudantía, la sala de espera —que será destinada a la futura Central del sistema de emergencias 107— y las habitaciones del personal masculino y femenino.

Según informaron desde la institución, estas mejoras buscan adecuar los espacios a las necesidades operativas actuales, fortaleciendo la organización interna y las condiciones de habitabilidad del personal que cumple guardias permanentes.

En paralelo, esta semana comenzaron los trabajos en el frente de la Central, que incluyen el levantamiento y reconstrucción de veredas. Estas intervenciones tienen como finalidad mejorar la accesibilidad, la circulación y la seguridad en el ingreso al edificio.