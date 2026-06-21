Alertan por el aumento de casos de suplantación de identidad y grooming

Remarcaron la importancia de la prevención y la denuncia temprana.

Desde el Ministerio de Seguridad de Neuquén advirtieron sobre el crecimiento de delitos digitales vinculados a la suplantación de identidad y el grooming, y remarcaron la importancia de la prevención y la denuncia temprana.

La directora general de Ciberdelitos, Natalia Toranzo, explicó que la suplantación de identidad ocurre cuando una persona utiliza datos, fotos o información ajena para hacerse pasar por otra en internet. Entre las maniobras más frecuentes mencionó la creación de perfiles falsos, el robo de cuentas y el phishing mediante mensajes engañosos.

Además, las autoridades expresaron preocupación por el avance del grooming, una problemática que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales, videojuegos y plataformas digitales.

Desde el organismo recomendaron a las familias mantener el diálogo con los menores y prestar atención a cambios de conducta, aislamiento o nuevas amistades virtuales desconocidas.

Ante situaciones sospechosas, solicitaron preservar capturas, mensajes y enlaces, evitar confrontar al agresor y realizar la denuncia inmediata a través de las líneas 148, 102 y 137, o en comisarías y fiscalías.