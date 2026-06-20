Proyecto GNL: “será el salto que se necesita para duplicar la producción actual”, dijo Rucci

El secretario general del sindicato petrolero manifestó su respaldo a la iniciativa.

Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se conoció el respaldo para el proyecto de desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL) que está en la Legislatura de Neuquén.

Para el gremio, la iniciativa fue considerada estratégica para el presente y el futuro de la actividad, de los trabajadores y de toda la región.

Se indicó que en representación de miles de trabajadores petroleros, entienden que el desarrollo del GNL constituye una oportunidad histórica para ampliar la producción, abrir nuevos mercados, generar empleo de calidad y consolidar el crecimiento de Vaca Muerta como motor del desarrollo energético argentino.

“Nosotros lo vemos bien, porque es ahora o nunca” , afirmó el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci.

Destacó que “será el salto que se necesita para prácticamente duplicar la producción actual, abrir nuevos mercados y generar los recursos necesarios para contribuir al desarrollo de todos los neuquinos como lo venimos haciendo los trabajadores petroleros desde siempre”.

Desde la organización también observan los cambios que se producen en la matriz energética mundial. En ese sentido, “creemos que la Argentina debe aprovechar la oportunidad que hoy tiene el gas natural como energía de transición para generar trabajo, inversiones y desarrollo”.

“Ante el avance de las energías limpias, sacar y comercializar el gas ahora, es darle una oportunidad de trabajo a la gente, en lugar de quede en el subsuelo sin haberlo explotado” , sostuvo Rucci.

Indicaron que los trabajadores petroleros han sido protagonistas fundamentales de la transformación productiva que atravesó la Cuenca Neuquina durante los últimos años.

“Gracias a ese esfuerzo, hoy contamos con una industria capaz de competir a nivel mundial y con recursos que pueden convertirse en una herramienta decisiva para el crecimiento económico y social de nuestra provincia y del país”; se informó en el comunicado.

En ese contexto, consideraron que el proyecto de GNL representa un paso necesario para garantizar nuevas inversiones, sostener la actividad a largo plazo y multiplicar las oportunidades laborales para las futuras generaciones.

El Sindicato de Petroleros Privados reafirma su compromiso con todas aquellas iniciativas que promuevan más empleo, más producción y más desarrollo para nuestras comunidades.

El crecimiento de la industria debe seguir traduciéndose en oportunidades concretas para los trabajadores y sus familias, fortaleciendo el arraigo, la capacitación y el progreso de toda la región.

“Si avanza la energía limpia, no nos podemos quedar con el gas en el subsuelo”, concluyó el dirigente.

Para finalizar, dijeron a través del comunicado que Neuquén cuenta con los recursos, los trabajadores y la capacidad para liderar esta nueva etapa del desarrollo energético. Por eso acompañan las herramientas que permiten transformar ese potencial en crecimiento, empleo y bienestar para todos.