Plaza Huincul inicia torneos de fútbol femenino e infantil este sábado

Los partidos se juegan en el Club Silam

Hoy sábado 20 de junio comenzarán en Plaza Huincul el Torneo Relámpago de Fútbol Femenino y el Torneo Recreativo de Fútbol Infantil. Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Club Silam a partir de las 11:00 horas.

La organización de estos eventos está a cargo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul. Según se informó, las jornadas de competencia tendrán continuidad durante los sábados posteriores.

Esta iniciativa busca generar espacios de participación para promover el desarrollo de las infancias y acompañar el crecimiento del fútbol femenino en la localidad.