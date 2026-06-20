Plaza Huincul: en qué consiste el programa Agentes de Prevención al que adhirió la ciudad

Buscan consolidar políticas preventivas con enfoque comunitario.

El intendente municipal Claudio Larraza participó de la firma del convenio de adhesión al Programa Provincial “Agentes de Prevención”.

Se trata de una iniciativa impulsada por la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén.

Durante la actividad estuvo presente Andrea Cofré, responsable del programa provincial, quien acompañó la formalización de este acuerdo.

El objetivo de la propuesta es fortalecer las acciones de prevención comunitaria y la presencia territorial del Estado mediante estrategias orientadas al acompañamiento de los vecinos, la promoción de la convivencia ciudadana y la articulación con distintos organismos públicos.

A través de esta adhesión, el municipio incorporará herramientas y lineamientos de trabajo desarrollados por la Provincia, contando además con instancias de capacitación y asistencia técnica para el personal que participe en la implementación del programa.

El programa “Agentes de Prevención” incluye capacitaciones especializadas para los agentes comunitarios que contarán con herramientas y conocimientos para identificar problemas de seguridad y actuar de forma oportuna.

Se coordinará siempre con las fuerzas de seguridad locales. Para su implementación en Plaza Huincul, el plan ya cuenta con seis agentes en condiciones de comenzar a operar.

El jefe comunal Claudio Larraza destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con el gobierno provincial.

Señaló que este convenio representa una nueva oportunidad para avanzar de manera articulada en una política de Estado vinculada a la prevención y la seguridad, promoviendo acciones coordinadas que contribuyan al bienestar de la comunidad.

La iniciativa busca consolidar políticas preventivas con enfoque comunitario, promoviendo el trabajo cercano con la comunidad y fortaleciendo las acciones que contribuyen al bienestar y la seguridad de los vecinos y vecinas de Plaza Huincul.