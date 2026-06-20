Neuquén será sede del debate estratégico del midstream en Argentina

Empezará el 23 y se extenderá hasta el 25 de este mes.

Desde el 23 al 25 de junio de 2026, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) Seccional Comahue desarrollará las 2° Jornadas de Midstream que se desarrollarán en el Casino Magic bajo el lema “Upstream y Midstream, mirando el mercado externo”.

El encuentro reunirá a referentes técnicos, ejecutivos y especialistas de toda la cadena de valor, orientado a la inserción de Argentina en los mercados internacionales de la energía.

El crecimiento de Vaca Muerta y de otras áreas productivas ha dejado en claro que el desafío ya no es únicamente incrementar la producción, sino asegurar que esa producción pueda ser procesada, transportada y comercializada.

En ese contexto, el Midstream —históricamente relegado en el debate público— adquiere hoy un rol central en la agenda energética del país.

Las jornadas apuntan a abordar ese punto crítico: los proyectos de inversión, las ampliaciones de capacidad y las soluciones técnicas necesarias para acompañar el desarrollo de la industria hidrocarburífera.

El puente entre el recurso y el mercado

Uno de los ejes conceptuales que atraviesa el encuentro es la función del Midstream como vínculo entre el Upstream y la demanda. Es decir, el desafío no se limita únicamente a transportar hidrocarburos, sino a garantizar su disponibilidad en condiciones competitivas.

La agenda de las jornadas incluirá:

• La ampliación de los sistemas de transporte

• El procesamiento de gas natural y NGLs

• El desarrollo de infraestructura orientada a la exportación

• La integración operativa entre los principales actores del sector

Las exposiciones estarán a cargo de especialistas de empresas operadoras, transportistas, compañías de servicios y consultoras, quienes compartirán experiencias y casos concretos vinculados a proyectos en ejecución.

El formato de las jornadas diseñadas por la Comisión Técnica de Midstream de la Seccional Comahue combina la mirada técnica, la experiencia de campo, la mirada del mercado y la visión de las empresas.

El primer día contempla visitas a instalaciones de la Cuenca Neuquina, mientras que las dos jornadas siguientes estarán dedicadas a exposiciones técnicas, charlas magistrales y mesas redondas.

Estas últimas incluyen paneles estratégicos donde se proyectan los escenarios futuros del sector con foco en la evolución del gas, los líquidos y las oportunidades de exportación en el mediano y largo plazo.

Más allá del contenido técnico y las distintas experiencias compartidas, este segundo encuentro está considerado como el principal referente del Midstream a nivel nacional; debido a la articulación de intereses productivos, comerciales e institucionales.

Desde la organización se contempló espacios de networking y participación empresarial con el objetivo de fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades, dentro de un sector que demanda cada vez mayor coordinación entre sus actores.

La capacidad de Argentina para transformar el potencial de sus recursos en crecimiento económico y generación de divisas dependerá, en gran medida, de la velocidad con la que se desarrollen las soluciones de Midstream.