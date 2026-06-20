Cutral Co y Plaza Huincul: a 30 años de la histórica protesta que se convirtió en pueblada

Hay tantas vivencias de la pueblada como vecinos y vecinas que participaron. Para evitar la fragilidad de la memoria, es necesario recordar lo ocurrido en 1996.

Hoy, 20 de junio se cumplen 30 años de la primera pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul. El comienzo coincidió con el día de la Bandera y concluyó seis días después de ese frío invierno de 1996.

Ese día aparecieron los piquetes -en las Rutas 22 y 17- que rápidamente se multiplicaron. Los bloqueos más reforzados estaban en La Curva hacia Neuquén y en Cutral Co, a la altura del aeropuerto.

La ruptura unilateral del gobierno provincial a cargo de Felipe Sapag con la empresa Agrium que tenía proyectado construir la planta de fertilizantes fue el comienzo.

Sin embargo, la falta de trabajo que se tradujo en 5.000 desocupados, los cortes de los servicios de gas y electricidad por no estar al día con el pago, se transformaron en las demandas más urgentes.

La negativa del gobernador Sapag a viajar hasta Cutral Co y Huincul para escuchar los reclamos de la gente, hizo que los manifestantes se pusieran más firmes en el reclamo. En respuesta y cuando crecía el desabastecimiento de combustibles, el gobierno nacional envió 300 gendarmes que llegaron el 25 de junio.

La jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles llegó con los uniformados. Sin embargo, la masividad del reclamo la llevó a cambiar la orden. En la torre de YPF donde 20 mil habitantes aguardaban su decisión, la jueza subida al techo de la combi de una radio local (FM Encuentro) habló a la multitud con un megáfono en mano.

Jueza Margarita Argüelles durante la protesta

Sus palabras resonaron en la multitud cuando sostuvo”me declaro incompetente, me retiro del lugar y las fuerzas federales se retiran conmigo”. El grito de alegría de los manifestantes fue sostenido y ensordecedor.

El paso siguiente fue la llegada del gobernador Sapag, que fue esperado en cercanías de la torre en una de las noches más frías. Se retiró abucheado por la muchedumbre, después de entonar el himno nacional porque no tenía las respuestas que el pueblo quería escuchar.

Finalmente hubo una nueva reunión que terminó con la firma de un compromiso entre el gobernador y la representante de los manifestantes, Laura Padilla. El petitorio contenía varias demandas:

Declarar a Cutral Co y Plaza Huincul en emergencia ocupacional

Implementarán un programa de obras públicas a corto plazo.

En 48 horas se solucionará el drama del corte del gas a aquellos que no pudieron pagarlo.

Duplicarán a los municipios los bonos gasiferos para las garrafas.

Se entregarán 650 cajas de allimentos del programa “Pran”

Pondrán en marcha -a dotación completa el hospital de Huincul (en el barrio Otaño)

Instalarán un nuevo hospital en Cutral Co.

Promoverán la instalación de La Oxígena y Ferrostal.

Desarrollarán “El Mangrullo” (yacimiento gasífero)-

Iniciarán obras de asfalto en ambas ciudades.

El BPN dará créditos en la zona, en la medida de sus posibilidades.

No se tomarán represalias de ningún tipo contra los manifestantes.

En ese momento, se estimaba que la cifra de desocupados rondaba los 5 mil, la gran mayoría despedidos de YPF y Gas del Estado.

Después del acuerdo, y cuando ya la nieve se hacía más intensa, los piquetes resolvieron levantar la protesta y dejar la ruta. Fueron seis días a la intemperie, aguantando el frío y el viento, a cambio de recobrar la dignidad.

Hoy, a 30 años, es necesario mantener viva la memoria para que las generaciones más jóvenes, incluso quienes no habían nacido, tengan la conciencia de saber que hoy estamos en este momento, pero venimos de aquella época.

En ese tiempo también se popularizó la canción de Sergio Castro, Cutral Co o Mensaje de invierno que es como la bautizó su autor. En 2018 lo entrevistamos y nos dejó esta versión acústica que podés escucharla acá: