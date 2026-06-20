Cutral Co: Secuestraron 60 dosis de cocaína y marihuana en tres allanamientos

Hay seis personas que quedaron involucradas y puestas a disposición de la justicia.

En una serie de procedimientos que llevó adelante la división Antinarcóticos de Cutral Co, se logró desbaratar un lugar de venta de estupefacientes a pequeña escala. Fue el viernes por la noche.

Como consecuencia de las diligencias hubo seis personas que quedaron a disposición de la investigación. En total, fueron cuatro los allanamientos que se concretaron.

Las denuncias anónimas realizadas en la página Narcoweb del ministerio Público Fiscal de Neuquén permitieron iniciar una investigación. A lo largo de un mes se mantuvo la investigación en una casa situada en el interior del barrio General San Martín, -ex500 Viviendas- de Cutral Co.

En el lugar, sindicado por las denuncias anónimas como la boca de expendio de dosis de estupefacientes en pequeña escala los uniformados lograron vincular a tres viviendas más.

Dos de ellas en la misma barriada y la otra en el barrio Parque Este. En esos domicilios se sospechaba que las pesronas podían guardar u ocultar parte de las sustancias que se comercializaban.

Una vez que reunieron la información, los efectivos policiales presentaron al fiscal jefe Gastón Liotard, el pedido para investigar todos los domicilios involucrados.

Los policías lograron individualizar a las personas que se presume realizaban la actividad ilícita. Se certificó que diferentes visitantes acudían en distintas horas del día y una vez que ingresaban al interior de la casa, salían rápidamente y ocultaban elementos entre sus ropas.

Entonces, se solicitaron las órdenes de allanamiento para las viviendas investigadas. Una vez que los uniformados concluyeron con las diligencias secuestraron 60 dosis de cocaína, varias dosis de flores de marihuana y marihuana picada; dinero en efectivo; balanzas de precisión; seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Las seis personas son mayores de edad y hay cinco varones y una mujer identificados e imputados penalmente por la presunta infracción a la ley nacional de estupefacientes N° 23.737. Su libertad está condicionada al proceso de investigación.

En los procedimientos colaboraron con la división Cutral Co, sus pares de Neuquén, Zapala, Chos Malal y el Comando Radioeléctrico de la comarca petrolera.