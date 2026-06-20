Cutral Co: recordarán la Pueblada con guiso popular, un libro y muestra fotográfica

La cita es a las 11 en el salón Arnoldo Janssen.

Este sábado, en el salón Arnoldo Janssen de Cutral Co se recordarán los 30 años de la manifestación popular que marcó el destino de las dos ciudades.

Desde las 11, se llevará a cabo el acto protocolar por el 20 de junio día de la Bandera y luego la conmemoración de la Pueblada.

En Cutral Co se organizó el gran guiso popular, una de las actividades que año a año organizaba y promovía Ernesto “Jote” Figueroa, uno de los piqueteros que estaba en la Ruta 22, a la altura de La Curva, dirigente de Uocra y concejal mandato cumplido, ya fallecido.

Luego se inaugurará la muestra fotográfica y se hará la presentación del libro Ruta 22, de Sergio Castro, el autor de la canción que se llamó Mensaje de Invierno pero que luego quedó como Cutral Co.

Se escucharán testimonios en vivo y se presentarán Fabiana Sánchez, Luis “Bocha” Guzmán y el cierre será con el ballet folklórico municipal. Toda la actividad está organizada por el municipio cutralquense.