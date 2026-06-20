Cutral Co: hubo emoción y memoria a 30 años de la Pueblada

Toda la actividad se hizo en el salón Arnoldo Janssen.

Hoy se hizo la conmemoración por los 30 años de la primera manifestación social en Cutral Co y Plaza Huincul.

La memoria, la emoción y el encuentro fueron protagonistas en el salón Arnoldo Janssen, donde la comunidad conmemoró los 30 años de la Pueblada.

Tres décadas después de aquellos días que marcaron para siempre la historia de la ciudad, vecinos y vecinas volvieron a reunirse para recordar una lucha que sigue viva en la identidad colectiva del pueblo.

La jornada comenzó con el acto por el día de la Bandera y continuó con un emotivo encuentro que incluyó una muestra fotográfica, testimonios de protagonistas de la época, la presentación del libro Ruta 22 de Sergio Castro, guiso popular, expresiones artísticas y el cierre musical a cargo de Fabiana Sánchez.

Hubo un momento especial cuando Castro junto a la cantante local Pía Mieres interpretaron la emblemática canción “Mensaje de Invierno” o “Cutral Co”.

Durante su mensaje, el intendente municipal Ramón Rioseco destacó que “esta lucha se debe a los trabajadores, a los excluidos, a las familias, a los jubilados, a todos los que pusieron un granito de arena para que Cutral Co se transforme”.

“Veía las imágenes y muchos de esos actores hoy no están, y por eso pido un fuerte aplauso para ellos, que lucharon y participaron de esta gesta histórica. Ahora debemos seguir trabajando para que Cutral Co y Plaza Huincul sean cada vez más grandes”, subrayó.

Treinta años después, la Pueblada sigue siendo historia viva en la memoria de quienes la protagonizaron, en las nuevas generaciones que conocen su legado y en una ciudad que supo transformar aquella lucha colectiva en un camino de crecimiento y desarrollo, se indicó.