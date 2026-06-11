Solicitan donantes de sangre para ayudar a un vecino

Para Claudio Roberto Inostroza

Familiares y amigos de Claudio Roberto Inostroza iniciaron una campaña solidaria para reunir donantes de sangre de grupo 0, factor positivo o negativo, con el objetivo de colaborar con el tratamiento médico que atraviesa el vecino.

Las personas interesadas en donar pueden acercarse al Policlínico Neuquén, ubicado en Alberdi 269, 4° piso, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 9:30 horas.

Desde la organización recordaron que los donantes deben cumplir con algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, se recomienda asistir luego de un desayuno liviano, evitando el consumo de grasas y lácteos antes de la extracción.