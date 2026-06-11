Habrá participación de la comarca en el Rally Regional de Los Menucos

Tres binomios de la comarca petrolera estarán presentes en la cuarta fecha del campeonato 2026 del Rally Regional que se disputa en Los Menucos.
En el corazon de la provincia de Rio Negro, Claudio Bustos y Debora Vazquez se vuelven a subir al auto para competir en la categoría A6. Alejandro Avila y Ezequiel Rebolledo junto a Lautaro Angeloni y Marcos Nuñez son parte de la categoría RC5.
En total se inscribieron un total de 39 autos para participar de la cuarta fecha del rally en el corazón de la provincia de Rio Negro.