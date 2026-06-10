Zapala avanza con un proyecto de Parque Solar

El predio seleccionado se encuentra ubicado sobre el Acceso Norte de la ciudad, a la vera de la Ruta 40

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, mantuvo un encuentro con representantes de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala (CEEZ) y de la Cooperativa CALF con el objetivo de avanzar en la ejecución de un Parque Solar que permitirá abastecer de energía renovable a la localidad.

Como parte de las primeras acciones, las autoridades realizaron una recorrida por el terreno donde se prevé emplazar el proyecto para evaluar su viabilidad. El predio seleccionado se encuentra ubicado sobre el Acceso Norte de la ciudad, a la vera de la Ruta 40, en cercanías de la Zona Franca y el Parque Industrial.

La iniciativa contempla la utilización de unas 40 hectáreas en un punto estratégico, lo que permitirá garantizar el suministro energético a las empresas radicadas en el sector industrial. Además, el proyecto apunta a beneficiar de manera directa a la comunidad, ya que la energía generada podrá destinarse al autoconsumo local y el excedente será comercializado a la red provincial.

Según se informó, el parque tendría una potencia estimada de entre 20 y 25 megavatios, una capacidad que permitiría a Zapala avanzar hacia la denominada soberanía eléctrica, reduciendo su dependencia del Mercado Eléctrico Mayorista.