Sauzal Bonito se sumó a las denuncias de microtráfico de drogas con código QR

En diferentes ciudades de la provincia el Ministerio Público Fiscal tiene convenio para que se distribuyan los códigos de denuncias

Sauzal Bonito es otras de las localidades que se incorporó al plan de difusión del código QR del Ministerio Público Fiscal (MPF) que permite denunciar de forma anónima el microtráfico de drogas.

El convenio entre el presidente de la comisión de fomento, Jorge Fernando Wircaleo y el fiscal general José Gerez se rubricó el martes al mediodía en Sauzal Bonito. Estuvieron en la firma el fiscal jefe Gastón Liotard y delegado regional del gobierno provincial Rubén “Ojito” García.

De este modo, son 46 los municipios y comisiones de fomento de la provincia que adhirieron al plan de difusión del código QR que impulsa el fiscal general, con el objetivo de que los vecinos y vecinas puedan denunciar de forma anónima la venta de drogas.

“Los vecinos y vecinas son aliados estratégicos para combatir el microtráfico de drogas y este código QR permite que aporten los datos de forma anónima y segura”, destacó Gerez durante el acto y puntualizó que las campanas de difusión incluyeron “desde cartelería en plazas, colectivos y afiches en las dependencias oficiales, hasta videos para redes sociales y medios de comunicación”.

Wircaleo adelantó que desde la próxima semana la comisión de fomento comenzará con distintas medidas de difusión.

El Plan de Difusión del código QR se puso en marcha luego de que la provincia asumiera la competencia para investigar el microtráfico de drogas, en febrero de este año y por decisión del gobernador Rolando Figueroa.

Desde entonces, municipalidades, comisiones de fomento, empresas y organismos públicos y la cooperativa eléctrica CALF, además de cámaras de comercios, entre otras instituciones, adhirieron a la iniciativa y empezaron diversas campañas para darlo a conocer.