Plaza Huincul: hallaron restos óseos de una persona

Se trata de una construcción abandonada.

Hoy se produjo el hallazgo de restos óseos correspondientes a una persona en el predio de una construcción en estado de abandono.

Así se confirmó oficialmente, aunque en esta primera instancia no se pueden dar mayores precisiones debido a que se encuentran en la primera etapa de la investigación.

El hecho se registró en una construcción que no estaba ocupada en el barrio Uno de Plaza Huincul. Una vez que se produjo el hallazgo, se dio aviso a la Policía y se constató que se trataba de huesos que se correspondían con una persona.

Si la muerte fue violenta y el tiempo que hace de su muerte es lo que se deberá establecer a través de los diversos peritajes que se deberán ordenar. Se deberá cotejar si existen denuncias de personas de las que no se conoce su paradero para intentar la identificación.