Estudiantes de Ingeniería en Petróleo participaron del primer Desafío Tecpetrol

Una propuesta que los acercó a los desafíos reales de la industria energética mediante un simulador de negocios.

Un total de 23 estudiantes de Ingeniería en Petróleo de universidades de todo el país participaron de la primera edición de Desafío Tecpetrol, una propuesta que los acercó a los desafíos reales de la industria energética mediante un simulador de negocios.

Durante la jornada, los participantes asumieron el rol de directivos de empresas de oil & gas y debieron tomar decisiones estratégicas en tiempo real. La iniciativa busca fortalecer la formación de futuros profesionales en un contexto de crecimiento de Vaca Muerta y creciente demanda de talento especializado.

Como premio, el equipo ganador obtuvo una visita al yacimiento Fortín de Piedra, en Neuquén, donde conocerá de cerca uno de los principales desarrollos de gas no convencional del país.