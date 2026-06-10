Desestiman denuncia contra jueza de Cutral Co en una causa por camionetas petroleras

La denuncia se presentó en 2024 y se resolvió la semana pasada. Se analizó en el Jurado de Enjuiciamiento

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió declarar inadmisible la denuncia formulada contra la jueza Vanina Cordi.

El cuerpo está conformado por los vocales del Tribunal Superior de Justicia Gustavo Mazieres, Germán Busamia y Alfredo Elosú Larumbe; el diputado Matías Martínez, la diputada Ludmila Gaitán; y los abogados designados por Legislatura, Juan Carlos Teppa y Ana Clara Fraire. Y actúa cuando hay una denuncia contra un magistrado, juez, fiscal u otro funcionario judicial.

En el caso de la jueza Cordi de Cutral Co, se la había acusado de mal desempeño de sus funciones en una causa por la propiedad de varias camionetas de la empresa Petrogas. Como se supo públicamente, la empresa vivió un proceso de recambio en la dirección en 2024 y en ese proceso, el también empresario Ariel Vega reclamó la posesión de camionetas de su propiedad e inició acciones legales civiles. Petrogas inició acciones penales y en todo ese proceso, que siguió su curso por separado, es que el abogado Maximiliano Ariel Orpianessi denunció a la jueza Cordi por mal desempeño.

Orpianessi argumentó ue Cordi actuó “de manera irregular y arbitraria, librando cédulas sin verificar la documental adjunta en las oportunidades, concediendo recursos fuera del plazo legalmente previsto”.

En su defensa, Cordi señaló que el abogado denunciante “jamás comprendió los términos de la resolución y se encegueció con su propia interpretación” y también dijo “no se puede menos que deducir que el denunciante actúa maliciosamente, agraviando e insultándola con interpretaciones espurias, pretendiendo responsabilidades de cuestiones inexistentes y creando falacias con el afán de sustentar su infundada denuncia”. Describió también un correo electrónico en el que Orpianessi la insultó e intentó amedrentarla para que cambie su posición, actuando en forma violenta.

En septiembre de 2025 la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento había resuelto que inadmisible la denuncia. “Ni las copias del proceso seguido (la causa por las camionetas de Petrogas) ni las argumentaciones vertidas pueden ser seriamente consideradas para justificar la apertura de un procedimiento constitucional de remoción”, dijeron la jueza María Soledad Gennari, el diputado Héctor Novoa y la abogada Marcela Santini, todos integrantes de la comisión especial.

Y esta semana, junio de 2026, finalmente por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió declarar inadmisibles las denuncias formuladas contra la jueza Vanina Cordi y, en otras causas, contra las fiscales del caso Mónica Pizzipaulo y Rocío Rivero de Neuquén.