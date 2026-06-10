Continúan las reservas para el uso de la sede de Parque Este, de Cutral Co

La comisión vecinal de Parque Este informó que continúa abierta la agenda para solicitar préstamos de su sede comunitaria, aunque la alta demanda ya dejó sin disponibilidad varios períodos de los próximos meses.
Desde la institución señalaron que el mes de junio se encuentra completamente reservado, mientras que la primera quincena de julio también agotó todas sus fechas disponibles. En tanto, para agosto quedan pocos espacios libres, por lo que recomiendan a vecinos, organizaciones e instituciones interesadas realizar sus consultas y reservas con anticipación.
La sede es utilizada habitualmente para reuniones, capacitaciones, talleres, actividades recreativas y encuentros comunitarios, consolidándose como un espacio de referencia para la vida social del barrio.
Quienes deseen obtener más información o consultar disponibilidad pueden acercarse a la sede o comunicarse al teléfono 2995-882157. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 20 horas.