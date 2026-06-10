Avanza la ampliación de la red de gas en el barrio Progreso de Cutral Co

Beneficiará a aproximadamente 175 lotes distribuidos en nueve manzanas del sector.

Cutral Co avanza con una importante obra de infraestructura en el barrio Progreso, donde se ejecutan trabajos de ampliación de la red de gas que beneficiarán a aproximadamente 175 lotes distribuidos en nueve manzanas del sector.

El intendente Ramón Rioseco recorrió la zona junto al secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, y la presidenta del barrio, Silvina Albarrán, para supervisar el avance de las tareas que forman parte del plan de expansión de servicios básicos en distintos sectores de la ciudad.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la continuidad de obras orientadas al desarrollo urbano y la importancia de garantizar el acceso al gas natural. En ese sentido, señaló que la intervención se enmarca en una planificación que busca acompañar el crecimiento de Cutral Co con infraestructura adecuada, y remarcó que el objetivo es que “todos los vecinos tengan gas”.

La obra contempla la instalación de aproximadamente 2.250 metros lineales de cañería, con una inversión cercana a los 180 millones de pesos. Según se informó, los trabajos comenzaron en las manzanas 829 y 830 y avanzan progresivamente hacia el resto del sector alcanzado por el proyecto.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, brindó detalles técnicos de la intervención y explicó que la ampliación permitirá incorporar a la red a un total de nueve manzanas, mejorando significativamente el acceso al servicio para las familias del barrio.

En tanto, la presidenta barrial, Silvina Albarrán, expresó su satisfacción por el avance de la obra y destacó que se trata de una intervención largamente esperada por los vecinos, especialmente por el impacto positivo que tendrá en la calidad de vida de numerosas familias.