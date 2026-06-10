Alianza de Cutral Co sigue sumando beneficios para sus socios

Se sumaron dos nuevo locales

El Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co oficializó nuevos acuerdos con dos locales comerciales para otorgar descuentos a sus asociados que tengan la cuota al día. La visita la realizaron el secretario del club Agustín Aciar y la primera vocal Elida Gonzalez.

Kahuna Skate Shop En este establecimiento, los beneficios se aplican todos los miércoles. Los socios acceden a un 15% de descuento si abonan en efectivo y a un 8% de descuento si realizan la compra mediante código QR.

Fraps por su parte, el local Fraps ofrece una bonificación del 10% de descuento en pagos en efectivo. Este beneficio tiene vigencia de lunes a jueves para todos los miembros de la institución que mantengan su membresía activa.

Estas medidas forman parte de las iniciativas del club para sumar valor a la cuota social de sus integrantes en la ciudad.