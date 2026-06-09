Se conoció la sanción para Tomás Ñancufil Álvarez por su agresión

El tribunal resolvió la sanción de por vida para el jugador de Deportivo Huergo

El Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva Confluencia resolvió la exclusión definitiva de todas las competencias afiliadas para el jugador de Deportivo Huergo, Tomás Ariel Ñancufil Álvarez.

La medida responde a la agresión contra Maicol Cañete, futbolista de Argentinos del Norte, durante un partido de Primera División disputado el pasado 31 de mayo.

De acuerdo con el informe del árbitro Pedro José Mareco, los hechos ocurrieron a los 67 minutos del encuentro. Mientras el juego se encontraba detenido y sin que hubiera disputa de la pelota, Ñancufil Álvarez propinó un golpe de puño en la zona de la oreja a Cañete.

Producto del impacto, el jugador de Argentinos del Norte perdió el conocimiento dentro del campo, fue asistido por personal médico y posteriormente trasladado a un centro de salud.

La sanción fue oficializada a través del Boletín N° 21/26. Para emitir el fallo, el Tribunal aplicó el artículo 218 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, considerando la gravedad del hecho y las consecuencias físicas que sufrió el afectado.

Actualmente, se informó que la evolución médica de Cañete es favorable. Por su parte, la resolución administrativa determina que Ñancufil Álvarez no podrá volver a participar en torneos bajo la jurisdicción de la Liga Confluencia.