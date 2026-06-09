Pluspetrol aportará fondos para impulsar emprendimientos

La empresa aportará 200 millones de pesos para la segunda edición de Impacta Neuquén

El Gobierno de Neuquén y Pluspetrol firmaron un convenio para promover el desarrollo productivo y artesanal en la provincia mediante una inversión destinada a emprendedores y artesanos.

Como parte del acuerdo, la empresa aportará 200 millones de pesos para la segunda edición de Impacta Neuquén, un programa que brinda capacitación, asistencia técnica y financiamiento a emprendimientos con potencial de crecimiento. La iniciativa busca fortalecer proyectos locales, generar empleo y contribuir al desarrollo económico provincial.

Además, Pluspetrol destinará 80 mil dólares para una propuesta orientada a fortalecer las unidades productivas artesanales. Los fondos permitirán adquirir herramientas e insumos, financiar traslados y acompañar la participación de artesanos en espacios de exhibición y comercialización.

El proyecto se desarrollará junto a Artesanías Neuquinas y tendrá alcance provincial, beneficiando actividades vinculadas al tejido, la cerámica, la madera y la platería, con especial atención a las expresiones culturales de las comunidades mapuches.