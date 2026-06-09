Homicidio de Pablo Mieres: una prueba de ADN acerca la causa a juicio oral

Dieron resultado positivo para Nicolás Arévalos, uno de los imputados por homicidio agravado

La investigación por el asesinato de Pablo Mieres, el joven oriundo de Cutral Co que fue hallado muerto en su vivienda de La Plata en junio de 2025, sumó una prueba clave que podría acelerar la llegada del caso a juicio oral.

Pericias genéticas realizadas sobre elementos secuestrados en la escena del crimen dieron resultado positivo para Nicolás Arévalos, uno de los imputados por homicidio agravado criminis causa. El ADN fue hallado en objetos utilizados para inmovilizar a la víctima y en otras evidencias recolectadas durante la investigación.

La causa, que tramita en la UFI N° 3 de La Plata, tiene además como acusado a Jonatan David Perunetti como presunto coautor, mientras que un tercer imputado enfrenta cargos por encubrimiento.

Pablo Mieres fue encontrado sin vida el 17 de junio de 2025. La autopsia determinó que murió por estrangulamiento. La investigación avanzó a partir de registros de cámaras de seguridad y testimonios que permitieron reconstruir los movimientos previos al crimen.

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de su muerte, familiares y amigos convocaron a una movilización en La Plata para recordar al joven neuquino y reclamar justicia. La actividad se realizará el próximo 17 de junio en la Facultad de Ciencias Exactas, donde Pablo estudió y desarrolló gran parte de su actividad social y comunitaria.