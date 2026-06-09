Estudiantes de la EPET N.º 1 de avanzan a la instancia regional de ReCreo

Varios alumnos lograron clasificar a la etapa regional, representando a la institución en distintas disciplinas artísticas.

La comunidad educativa de la EPET N.º 1 de Cutral Co celebra el destacado desempeño de sus estudiantes en la etapa Cultural y Artística de ReCreo Neuquén, el programa impulsado por el Ministerio de Educación de la provincia que promueve la integración, el deporte y la expresión artística entre jóvenes de escuelas secundarias públicas y privadas.

Tras su participación en la instancia local, varios alumnos lograron clasificar a la etapa regional, representando a la institución en distintas disciplinas artísticas.

En Artes Visuales, obtuvieron su pase a la siguiente instancia Berencie Benítez (5.º F), Luciana Fernández (3.º B), Juan Pablo Mesa (5.º D), Jeremías Cotter (6.º C), María Romero (6.º F) y Luna Molina (4.º C).

En la categoría Instrumental, avanzaron Matías Mamani (6.º F) y Jeremías Cañumir (6.º D), mientras que en Vocal Solista fue seleccionada Zoe Valentina Groba (3.º B).

Por su parte, en Letras clasificó Helena Ratichelli (3.º E), y en Artes Escénicas lo hizo Luana Gutiérrez (5.º B).

Asimismo, en la modalidad Video Grupal, representarán a la institución Alan Catricura (4.º G), Cadell Meliqueo (3.º D) y Alan Quezada (3.º D).

Desde la EPET N.º 1 felicitaron a los estudiantes por el compromiso, la creatividad y el esfuerzo demostrados durante el certamen, y destacaron la importancia de estos espacios para fomentar el desarrollo artístico y cultural de los jóvenes.

ReCreo Neuquén convoca cada año a estudiantes de 1.º a 6.º año del nivel secundario y de EPJA, ofreciendo instancias de formación, intercambio y competencia en disciplinas deportivas y artísticas. El programa busca fortalecer la participación estudiantil y promover la expresión de talentos en toda la provincia.