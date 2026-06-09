El TV que sorteó Copelco para ver el mundial 2026 ya tiene ganadora

Hoy se hizo entrega del TV Smart de 50″ que sorteó la cooperativa Copelco entre los usuarios cumplidores para que se pueda estrenar junto al Mundial 2026.
Desde la institución se hizo entrega del TV por parte de integrantes del consejo de Adminsitración a la flamante ganadora Cinthia Roxana Calá que se hizo acreedora del tv smart. El sorteo fue especial y pensado exclusivamente para esta fecha.
La entidad cooperativ aagradeció a todos los asociados que participaron de la propuesta pensada en disfrutar los partidos y alentar a la selección argentina.