Cutral Co: incendio en vivienda en el barrio 25 de Mayo

en la esquina de las calles Arrayanes y Los Sauces.

Un incendio registrado durante la tarde de este martes en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co movilizó a dos dotaciones de bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de Defensa Civil.

El siniestro se produjo en el garage de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Arrayanes y Los Sauces. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia desplegaron un operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera al resto de la propiedad y a las viviendas aledañas.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el incendio.