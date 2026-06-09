Cutral Co: el IFD N° 1 abre la inscripción a taller sobre pueblos originarios

La capacitación acredita un total de 15 horas cátedra

El Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co informó que se encuentra abierta la inscripción al taller de extensión “Pueblos originarios y enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria neuquina”, una propuesta de capacitación destinada a docentes egresados de la institución durante los últimos cinco años.

La actividad estará a cargo de la profesora Bibiana Gallego y se desarrollará bajo modalidad semipresencial, combinando instancias de trabajo con dos encuentros presenciales programados para los días 11 y 18 de junio, en el horario de 13:30 a 16:30 horas.

Según se informó, el taller busca generar espacios de reflexión y actualización pedagógica en torno al abordaje de los pueblos originarios dentro de la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel primario, promoviendo perspectivas situadas en la realidad histórica y cultural de la provincia de Neuquén.

La capacitación acredita un total de 15 horas cátedra y está dirigida exclusivamente a docentes que hayan egresado del IFD N° 1 en el transcurso de los últimos cinco años.

Las personas interesadas pueden completar su inscripción a través del formulario habilitado por la institución: https://forms.gle/Zg617xd3eGZt1gUS6.